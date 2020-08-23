بنيت في 1969 بقرض منها.. الكويت تتخذ قرارا بشأن صومعة الحبوب المدمرة بانفجار بيروت

2020/08/23 | 17:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الكويت أنها ستعيد بناء صومعة الحبوب الكبيرة الوحيدة في لبنان والتي دمرها الانفجار الهائل في مرفأ بيروت، مما‭‭‭‬‬ أثار المخاوف من نقص الغذاء في بلد يعاني بالفعل من انهيار مالي.

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