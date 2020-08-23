نائب: زيارة الكاظمي الى البصرة منقوصة

2020/08/23 | 17:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

راى النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، اليوم الاحد، ان زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى المحافظة كانت منقوصة.

وقال الخزعلي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، اننا “بالوقت الذي نرحب فيه بزيارة الكاظمي إلى محافظة البصرة، لكنها منقوصة لعدم وجود مخرجات علمية وعملية للتعامل مع المسيئين لهيبة الدولة وفق القانون”.





واضاف الخزعلي، أنه “لاتوجد نية حقيقية لحكومة الكاظمي، بأجراء أنتخابات مبكرة في ظل التهاون مع فوضى أمنية وتكبيل القوات الأمنية بعدم التصدي للخارجين عن القانون ومنع السلاح المنفلت الذي يهدد القوات الأمنية والمواطنين”.





واكد الخزعلي، ان “الكاظمي وبعض مستشاريه مازالوا يعملوا بعقلية رجال اعلام وليس رجال دولة”.

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