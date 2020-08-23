الصحة العراقية: 3291 إصابة و75 وفاة جديدة بفايروس الكورونا

2020/08/23 | 17:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 3291 إصابة و75 وفاة و3016 حالة شفاء جديدة بفايروس الكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في شتى أنحاء البلاد....

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