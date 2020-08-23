السعودية..1109 مصابا و30 متوفيا بكورونا خلال 24 ساعة الماضية

2020/08/23 | 17:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

سجلت السعودية، اليوم الأحد، تراجعا لافتا جديدا في الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا في المملكة، حيث تم رصد 1109 مصابا و30 متوفيا,

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1109 حالات جديدة لتصل الحصيلة العامة للمصابين إلى 307479 شخصا، وتعتبر 23687 حالة ناشطة و1644 منها حرجة.

ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بالفيروس في السعودية تراجعا مستمرا لليوم الخامس على التوالي حيث سجلت في البلاد يوم 18 أغسطس 1409 حالات، وفي 19 أغسطس 1363، وفي 20 أغسطس 1287، وفي 21 أغسطس 1213، وفي 22 أغسطس 1184.

وفي سياق متصل، أفادت الوزارة برصدها 30 وفاة جديدة بالفيروس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية بالتالي إلى مستوى 3649.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ عدد الوفيات اليومية في 18 أغسطس 34 حالة، وفي 19 أغسطس 36، وفي 20 أغسطس 42، وفي 21 أغسطس 32، وفي 22 أغسطس 30.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” وصل إلى 280143 شخصا بعد تسجيل 1702 حالتي شفاء جديدتين.



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