ميسان..موظفو نقل الطاقة الكهربائية يهددون بـ(التصعيد) في حال لم يستجب لمطاليبهم

2020/08/23 | 17:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

هدد العشرات من الموظفين المحتجين في دائرة شبكات الجنوب الشرقي لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة ميسان ، خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر الدائرة في مدينة العمارة ، الأحد باللجوء إلى طرق تصعيدية متعددة في حال استمرار تأخير رواتبهم وتسويف مطالبهم في توزيعها بمواعيد محددة .

وطالب المحتجون في بيان لهم وزارة الكهرباء تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه ، اليوم (23 اب 2020) ، بإيضاح أسباب تأخير رواتبهم في الجنوب رغم أن أقرانهم في دوائر الوسط و الشمال يستلمون في مواعيد محددة فضلا عن باقي الوزارات التي لها جدول ثابت بتوزيع الرواتب .

و عبر المحتجون " عن استيائهم لعدم إنصافهم كموظفي دوائر الكهرباء بتوفير الرواتب في مواعيدها ، رغم مخاطر العمل في ظل ارتفاع درجات الحرارة فوق المعدلات الطبيعية في الفترة الماضية مع تفشي وباء كورونا والمشاكل التي واجهتهم بالصيف الحالي .





ودعا " الموظفون في البيان، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي و أعضاء مجلس النواب عن المحافظة بالتدخل الفوري وحل مشكلتهم المتكررة في الأشهر الماضية، مؤكدين مطاليبهم بعدم تكرار تأخير الرواتب مهما تكن الأسباب ، وتوحيد مواعيد استلام الراتب لكافة مفاصل وزارة الكهرباء كما هو الحال في جميع الوزارات، ومحذرين من خطواتهم المستقبلية، والتي قد تصل إلى إعلان الإضراب، والعصيان، وإطفاء المحطات التحويلية.

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