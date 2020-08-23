احباط تفجير سيارة مفخخة على طريق انسحاب اليات أمريكية من قاعدة التاجي

2020/08/23 | 17:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت القوات الامنية من احباط تفجير سيارة مفخخة بالقرب من معسكر التاجي شمالي بغداد.

مصدر امني اكد ان السيارة المفخخة كان معدة لاستهداف اليات أمريكية اثناء مراسم انسحابها من معسكر التاجي، وأشار المصدر الى ان القوات الامنية كشفت العجلة قبل ان يتم تفجيرها.

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