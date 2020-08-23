عضو بالأمن النيابية يتهم اطرافا سياسية باتباع نهج يقضي بأضعاف المؤسسة الامنية وقادتها

2020/08/23 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اتهم عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الأحد (23 آب 2020)، اطرفا سياسية باتباع نهج يقضي بأضعاف المؤسسة الامنية وقادتها.

وقال العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الجيش والشرطة وبقية التشكيلات الامنية الساندة هي عناوين رسمية لبسط الامن والدفاع عن البلاد وتنفيذ القانون، لكن هناك نهجا بعضه سياسي يحاول اضعاف المؤسسة الامنية وقادتها من أجل دعم التشكيلات المسلحة".

واضاف أن "التدخلات السياسية والاحزاب في الشأن الأمني، من الاخطاء الكبرى في البلاد، خصوصا عندما تمارس بعض الضغوط من أجل تغيير بعض القيادات الأمنية".

واشار العزاوي إلى أن "ترك القيادات الامنية تطبق القانون بدون اي ضغوط، سينعكس بشكل ايجابي على الوضع الأمني للبلاد"، داعيا إلى "ضرورة الانتباه للوضع الأمني لأنه يسير من سيء إلى أسوء بسبب البعد السياسي المشبوه".

ودعا القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، الأربعاء 19-8-2020، إلى تقوية المؤسسة الأمنية العراقية، لإنهاء سطوة العصابات، وذلك تعليقا على حوادث الاغتيالات في الأسبوعين الماضيين.

وقال الزاملي الذي شغل رئاسة لجنة الامن والدفاع في البرلمان السابق، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق ساحة مفتوحة للوكالات الاستخبارية، ولهذا تتنامى عمليات الاغتيال بشكل ملحوظ، خصوصا مع اشتداد الازمات واقتراب الانتخابات او التظاهرات الشعبية".

وأضاف الزاملي: "طالما هناك اجهزة امنية غير قادرة على كشف الجريمة، وهناك من يريد اضعاف تلك الاجهزة، وعدم اعطاء المناصب الامنية العليا لأصحاب الاختصاص، ستبقى عمليات الاغتيال بشكل مستمر بوجود هذه الاسباب الثلاثة".

وشدد القيادي في التيار الصدري على أهمية "الاختيارات الدقيقة والمهنية في المناصب الأمنية العليا، وذلك لعدم اضعاف المؤسسة الأمنية"، مشيرا الى أن "اضعاف المؤسسة الأمنية يزيد من العصابات، التي بدأت تهدد المواطنين".

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