الموقف الوبائي في العراق.. بغداد تتمسك بالصدارة ومعدل الشفاء يتجاوز الاصابات في البصرة

2020/08/23 | 17:31 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} تستمر العاصمة بغداد بتصدر الموقف الوبائي لفيروس كورونا في العراق بعد تسجيل 766 اصابة جديدة، الاحد، فيما تجاوز معدل الشفاء عدد الاصابات في محافظة البصرة بحسب البيان الوزاري.





حيث سجلت العاصمة بغداد اليوم، 766 اصابة جديدة بكورونا مقسمة {527 الرصافة، 185 الكرخ، 54 مدينة الطب}، تليها محافظة البصرة التي سجلت 330 اصابة، ثم النجف الاشرف التي سجلت 207 حالة.

كما تصدرت بغداد معدل حالات الشفاء بعد تسجيلها 716 حالة شفاء {الرصافة 310، الكرخ 326، مدينة الطب 80}، فيما سجلت البصرة 339 حالة شفاء ثم محافظة كربلاء المقدسة التي سجلت بحسب البيان الوزاري اكتساب 280 حالة الشفاء التام.

اما حالات الوفيات بكورونا فقد تصدرت بغداد ايضاً الموقف الوبائي بعد تسجيلها 17 حالة وفاة، تليها اربيل بـ10 وفيات ثم السليمانية بـ7 وفيات.

وكانت وزارة الصحة والبيئة اعلنت، الاحد، تسجيل 3291 اصابة جديدة بفيروس كورونا، و3016 حالة شفاء و75 حالة وفاة.

وفاء الفتلاوي

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