2020/08/23 | 17:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور… 50 بوابة إلكترونية في مداخل مرقد الامام الحسين لفحص الزائرين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور… 50 بوابة إلكترونية في مداخل مرقد الامام الحسين لفحص الزائرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).