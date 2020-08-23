لا عجلات مظللة وكشف اللثام عن العصابات.. مرسوم ’صارم’ لشرطة البصرة

2020/08/23 | 17:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت قيادة شرطة محافظة البصرة، الأحد، توجيهات جديدة على خلفية أحداث الاغتيالات في المحافظة وزيارة رئيس الوزراء، يوم أمس، فيما شددت على عدم الرضوخ لأي جهة مهما كانت.



وقال قائد شرطة المحافظة عباس ناجي، في وثيقة تضمنت توجيهات إلى مديرية الشؤون الادارية والمالية، ومديرية شؤون أفواج الطوارئ، ومديرية حماية منشأت محافظة البصرة وكافة أقسام الشرطة المحلية، وحصل "ناس" (23 آب 2020)، على نسخة منها: "توجیهات تنفيذاً لتوجيهات السيد معالي وزير الداخلية المحترم بالمؤتمر المنعقد يوم 20 آب 2020، في قيادة عمليات البصرة تقرر مايلي":

فرض هيبة الدولة وكشف اللثام عن العصابات التي تقوم باغتيال وخطف الناشطين ، وبذل الجهود في الأمن وضرورة معالجة الأحداث الأمنية الأخيرة والقاء القبض على الفاعلين بأسرع وقت ممكن.

عدم تجوال اي عجلة بدون لوحات تسجيل او مضللة وسيتم محاسبة أي مفرز لاتحجز هذه العجلات.

عدم الرضوخ لأي جهة مهما كانت.

حصر السلاح بيد الدولة.

يكون مدراء اقسام الشرطة برتبة (عميد) وضباط المراكز برتبة (عقيد).

تشكيل وانتشار سيطرات مشتركة في مركز محافظة البصرة لتطبيق القانون.

تنفيذ كل أوامر القاء القبض الغير منفذة في المحافظة.

تشكيل خلية ازمة في كل قسم برئاسة مدير القسم وعضوية ضباط المراكز وضابط من الأمن والاستخبارات ومكافحة ارهاب البصرة ومكافحة الإجرام والمخدرات

التأكيد على حماية المتظاهرين السلميين وحماية الممتلكات العامة والخاصة واتخاذ الاجراءات بحق المندسين والمخربين.

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