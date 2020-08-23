اغلاق طريق محمد القاسم بسبب تظاهرات موظفي عقود الكهرباء

2020/08/23 | 17:41 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اغلق متظاهرون محتجون من موظفي عقود وزارة الكهرباء والاجراء اليوميين طريق محمد القاسم للمرور السريع، وذلك للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة ، الامر الذي تسبب بزحامات مرورية خانقة في اغلب الشوارع الرئيسة وسط بغداد ./انتهى5

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