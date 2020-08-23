قائد القوة الاسترالية: القوات العراقية قادرة على العمل بمفردها

2020/08/23 | 17:41 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أكد قائد القوة الاسترالية نائب قائد عمليات التدريب الجنرال جانسن، ان القوات العراقية قادرة على العمل بمفردها.وذكر جانسن في تصريح صحفي" ان قوات الأمن العراقية أصبحت قادرة على العمل في الميدان والتدريب، مبينا ان اليوم تم تسليم معسكر التاجي بالكامل إلى القوات العراقية".وأضاف "كان لنا الشرف في العمل جنبا مع القوات الأمن العراقية، مبينا ان القوات العراقية لم تعد بحاجة إلى قوات التحالف في الميدان".وكانت قيادة العمليات المشتركة اعلنت في وقت سابق، تسلم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي من قوات التحالف الدولي./انتهى7

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