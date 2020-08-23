كربلاء : 53 شخصا من العاملين في مجال الاعلام مصابون بفيروس كورونا

2020/08/23 | 17:41 - المصدر: وكالة نينا

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كربلاء / نينا / اعلن رئيس فرع نقابة الصحفيين العراقيين في محافظة كربلاء المقدسة توفيق الحبالي عن اصابة 53 من العاملين في مجال الاعلام من مراسلين ومحررين ومذيعين ومصورين ومقدمي برامج بفيروس كورونا بعضهم اكتسب الشفاء التام والبعض الاخر قيد العلاج.وقال لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان الفرع وبحسب توجيهات نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي يقوم بمتابعة حالتهم الصحية ويقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم كل التسهيلات والمساعدة ان كان المصاب منتمياً للنقابة او غير منتم .واوضح ان نقيب الصحفيين يتابع حالتهم من خلال الاتصال الهاتفي المتواصل مع ادارة الفرع والذي حث الفرع على مد يد العون للزملاء وعلى مختلف الجوانب ./انتهى

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