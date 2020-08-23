عقد مشترك بين النقل والتخطيط لتنفيذ مشروع قطار بغداد المعلق

2020/08/23 | 17:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريروقعت وزارة النقل، محضر عقد مشترك مع وزارة التخطيط لتنفيذ مشروع قطار بغداد المعلق.

الاجتماع أثمر عن توقيع محضر مشترك تم فيه إقرار إناطة تنفيذ مشروع قطار بغداد المعلق إلى وزارة النقل

وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي وقع اليوم محضر عقد مشترك مع وزارة التخطيط لإناطة تنفيذ مشروع قطار بغداد المعلق إلى وزارة النقل باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص، خلال اجتماع موسع عقد في مقر وزارة التخطيط ضم وزير التخطيط خالد بتال النجم وبحضور الوكيل الإداري لوزارة النقل الدكتور سلمان صدام البهادلي والوكيل الفني لوزارة التخطيط وعددًا من المدراء العامين للجهات المذكورة آنفًا".

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أضاف البيان أن "اللقاء شهد دراسة مراحل إنجاز مشروع قطار بغداد المعلق والمراحل التي بدأتها محافظة بغداد"، مشيرًا إلى أن "الاجتماع أثمر عن توقيع محضر مشترك تم فيه إقرار إناطة تنفيذ مشروع قطار بغداد المعلق إلى وزارة النقل وسيتم عرض هذا المحضر أمام أنظار مجلس الوزراء العراقي الموقر بأقرب وقت ممكن".

وأكد الوزير، وفق البيان، "استعداد ملاكات الوزارة الفنية والإدارية لبذل قصارى الجهود من أجل إنجاز المشروع الحيوي المهم الذي سيخدم أهالي العاصمة بغداد بشكل كبير".

ومن جانبه أشار الوكيل الإداري لوزارة النقل سلمان صدام البهادلي، وفق البيان، إلى أن "وزارة النقل عزمت على اختصار المسافات والإسراع بإكمال كافة الإجراءات الكفيلة بالتحول إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروع وذلك بعد أن انتهينا من دراسته بشكل مستفيض ونحن على أمل أن يطلع عليه مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة".

بدوره، أشاد وزير التخطيط "بالتحرك الجاد لوزارة النقل ومسؤوليها في تنفيذ مشروع القطار المعلق وسعيهم الحثيث لضم المشروع إلى أعمال ومشاريع النقل وحسب مجال التخصص"، موضحًا أن "في وزارة التخطيط سنقدم كافة أشكال الدعم إلى جميع وزارات الدولة التي تتحرك لخدمة المواطن الكريم".

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