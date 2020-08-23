الأرض فقدت 28 تريليون طن من الجليد.. علماء يحذرون من الذوبان الخطير

2020/08/23 | 17:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ قرابة ثلاثة عقود فقد كوكب الأرض نحو 28 تريليون طن من الجليد، وفق ما توصل له علماء مختصون في بريطانيا.

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