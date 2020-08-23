روسيا: سنعمل على إنتاج نحو 2 مليون جرعة من لقاح كورونا شهريا حتى نهاية العام

2020/08/23 | 17:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]صرح رئيس وزارة الصناعة والتجارة الروسية، دينيس مانتوروف، اليوم الأحد، أن روسيا ستعمل على إنتاج حوالي 2 مليون جرعة من لقاح كورونا شهريا بحلول نهاية العام.

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