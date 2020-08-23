الصحة العالمية تعلن خبرا (يبعث على التفاؤل) ​بشأن كورونا..

2020/08/23 | 17:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

خففت منظمة الصحة العالمية، الأحد، من مخاوف موجة تفشي ثانية لكورونا معلنة أن الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا ليست أمرا مؤكدا، وأنه بات لدى العالم الأدوات اللازمة لتجنب حدوثها.

وقال رانييري غويرا، مساعد رئيس منظمة الصحة العالمية، في تصريحات تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (23 اب 2020) إن الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا ليست أمرا مؤكدا، وإن السلطات الطبية بات لديها جميع الأدوات اللازمة لتجنب حدوث موجة ثانية.

وعلق غويرا، وهو مختص في مجال الصحة العامة، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، على ارتفاع عدد الإصابات في إيطاليا، موضحا أن ذلك مرتبط بزيادة وتوسيع عدد الفحوص والاختبارات للكشف عن الفيروس.

وقال إن احتمال أن ينعكس هذا الوضع على طاقة الاستيعاب في المستشفيات، "مرتبط بمدى حماية كبار السن بشكل فردي وفي المؤسسات الطبية، إذا تم نقلهم إلى المستشفى".

وأوضح أن "زيادة أعداد المصابين أمر متوقع، ومع ذلك يمكن منع زيادة عدد الحالات الخطرة، لأننا تعلمنا القيام بذلك، للأسف، بعد تجربة مؤلمة".

وأضاف مساعد رئيس منظمة الصحة العالمية أنه "مع بداية السنة الدراسية، لا مفر من زيادة الإصابات، لأنه من المستحيل منع المخالطة بين الطلاب"، مشيرا إلى أن "مسألة مدى قدرة الأطفال على نشر العدوى لا تزال غير واضحة".

وأعرب في هذا الصدد عن اعتقاده بأنه "قبل سن 10-11 سنة، تكون القدرة على نقل العدوى أقل، ولكن بعد 12 عاما تكون هي نفسها لدى البالغين".

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