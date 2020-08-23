الاتحاد الكردستاني يرد على اتهامه بالوقوف خلف اشعال التظاهرات الاخيرة في مدن الاقليم

2020/08/23 | 17:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نفى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، آرام جباري، اليوم الاحد، الاتهامات التي توجه لحزبه بشأن وقوف الحزب خلف التظاهرات الأخيرة في السليمانية وحلبجة.

وقال جباري لـ(بغداد اليوم)، إن "التظاهرات حق مشروع ومكفول وفقا للدستور والقانون ونحن ضد حرق المباني والمقرات الحزبية ونعدها أعمالا تخريبية، ولكن المواطن من حقه ان يعبر عن رأيه إزاء المعاناة اليومية المستمرة"

وأضاف أن "هنالك تقصيرا واضحا من قبل حكومة الإقليم وخاصة في مسألة الرواتب وبسبب الأوضاع المعيشية وتأخر صرف الرواتب والاستقطاعات فأن المواطنين قد وصلوا لمرحلة الغضب، لكن بنفس الوقت يجب ان يتحلوا بالعقلانية والسلمية في التعبير عن الرأي".

وأشار إلى أن "الاتحاد الوطني لايسعى الى إفشال حكومة مسرور بارزاني إطلاقا بل نحن نتعاون معهما وقدمناها لها الإستشارات ولكن نحن نقف مع مطالب المواطنين ومعاناتهم ويجب حل مشكلة الرواتب بالسرعة الممكنة خاصة بعد الاتفاق الأخير مع بغداد"

وكانت وسائل إعلام مقربة، من الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد اتهمت الاتحاد الوطني وقيادته بالسعي لإفشال حكومة الإقليم برئاسة مسرور بارزاني عبر تحريك المواطنين للتظاهر ونشر الفوضى في السليمانية وحلبجة وباقي مدن الإقليم.

وتظاهر آلاف من الأكراد السبت في السليمانية ثاني كبرى مدن إقليم كردستان العراق ضد السلطات المحلية وتفشي الفساد وضعف الخدمات الأساسية، وتأتي التظاهرة في وقت تشهد بغداد والمحافظات الجنوبية حركة احتجاجية منذ تشرين الاول الماضي للمطالبة بالتغيير وتوفير فرص العمل والخدمات.

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