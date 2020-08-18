اختراق قناة اشهر تدريسي في العراق… اتهامات لــ”طلبة السادس المطالبين بالمعدل التراكمي” والكشف عن رسائل تهديد ارسلوها مسبقاً !

2020/08/23 | 17:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بتهكير قناة اليوتيوب الخاصة بأستاذ مادة الكيمياء الشهير مهند السوداني، حيث تتوجه اصابع الاتهام صوب طلبة السادس الاعدادي المطالبين منذ اشهر باعتماد المعدل التراكمي.

ويأتي تهكير القناة، بعد اعلان السوداني لموقفه ازاء المعدل التراكمي، والذي لم يتلقى استحسان الطلبة الغاضبين من كل معارضيهم، في وقت حازت به قناة باليوتيوب للسوداني على 50 مليون مشاهدة لدروسه ومحاضراته المجانية لمختلف الطلبة من الصف الثالث متوسط وحتى السادس الاعدادي.

كل الحب والتقدير والاحترام للأستاذ القدير حيدر وليد المسند الدائم لنا في مادة الرياضيات ، و الاستاذ القدير مهند السوداني كنز الكيمياء ..



لطالما سطرتم بعقولنا اروع الدروس والمعلومات والمواعظ الحسنة والاخلاق الطيبة ، الاراء السلبية لا تمثلنا ، دمتم فخرنا #تمديد_امتحانات_السادس pic.twitter.com/WQEeWOTqaO

— Mustafa (@Mustafa86292686) August 18, 2020

حقيقة فِكر أستاذ مهند السوداني بتوصيل كل معلومة مرتبطة بالكيمياء فد شيء جداً رائع وينزل إلى أدنى مستوى من الطلاب كأنما عندة الكيمياء كلها عبارة عن قصص حقيقة الله يوفقه بمسيرته التعليمية#تحية طالب من طلاب الاستاذ مهند السوداني🖤 https://t.co/5haxA1MJR0

— مرتضى شعلان أبو الجون (@mNM8jkTDwija8U1) April 19, 2020

ويقدم الاستاذ السوداني، دروسه المجانية التي لاتقدر بثمن حيث تخرج بسببها الاطباء والمهندسين والمبدعين من مختلف طلبة انحاء العراق.

وتفاجئ المدونون في السوشيال ميديا، بتهكير قناته وعرضها للبيع من قبل طلبة مطالبين بالتراكمي رغم اعطاء وزارة التربية 3 أشهر زيادة عن موعد الامتحان وحذف افصل عديدة للمواد المنهجية.

شگد تافهين جماعة التراكمي يعني اليوم مهكرين قناة الاستاذ مهند السوداني! وهي شگد فادت طلاب واني منهم وحتى اختي دتدرس عليه ليش يعني؟ لأن فاشلين وجاهليين لأخر مستوى؛ ولكم صارلكم أكثر من سنة و ممضبطين المادة وتطالبون بتأجيل واقتراحات فاشلة ولو شگد مااحچي هم مايشفى گلبي همجج

— Athraa☁️ (@athra_th) August 23, 2020

جماعة التراكمي تره والله عيب عليكم تهكرون قناة استاذ #مهند_السوداني وتغلطون عليه هذا العمل يسيء الكم اكثر ومو بصالحكم ابد الرجال كاعد يفيد اغلب الطلاب بدون مقابل درسنا عليه خلال هاي الفتره ومستعد لأي سؤال وآني من الناس دفعت ملايين للخصوصي وماستفاديت وعلى استاذ مهند فهمت الكيمياء pic.twitter.com/wuqHiKssfK

— Rosè (@Rose23MKI) August 23, 2020

المخترقون وفي رسالة لهم على القناة المهكرة، يدعون ان الاستاذ مهند يستحق تهكير قناته لأنهم يعتقدون انهُ يرفض المعدل التراكمي الذي يطالبون به.

فيما عبر مدونون عن غضبهم تجاه هذا الفعل الذي تسبب بالضرر للمدرس بعد الجهد الكبير الذي قدمه لالاف الطلبة ولايزال مستمراًَ

يعني كلش ضجت من سمعت تهكرت قناة استاذ مهند السوداني يعني شكد جان فايد طلاب والله اني اله فضل كلش جبير بالسادس لو ماهو جان مفتهمت الكيمياء وخصوص طلابنا الجدد هل السنة سادس اغلبهم ديدرسون يوتيوب لان ماكو مدرسين وخصوصي بسبب كورونا لشوكت نضل بهمجيتنا لو تراكمي لو كله ترسب هيج يردون

— Tabark Fouad (@Tabark_Fouaad) August 23, 2020

ووجه بعض المدونين، اصابع الاتهام نحو شخص من طلبة التراكمي مؤكدين انه الفاعل بعملية تهكير قناة التدريسي الاشهر بمادة الكيمياء.

واحد زعطوط من طلاب التراكمي هكر قناة مهند السودانيhttps://t.co/n0YFePntRx

— Rida (@1meruemu) August 23, 2020

فيما كشف مدونون اخرون عن تهديدات تلقاها التدريسي من الطلبة كونه يعارض اعتماد المعدل التراكمي لطلبة السادس.

رسائل تهديد للأستاذ مهند السوداني مدرس كيمياء من قبل طلبة التراكمي..غير جيل متوحش صار بعد ٢٠٠٣ pic.twitter.com/l7fTrb9kIT

— 🎌 (@Akramkh92) August 23, 2020

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