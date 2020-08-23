نائب يعتزم استدعاء رئيس استثمار بغداد الى البرلمان بعد استئناف جلساته

2020/08/23 | 17:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائب مازن الفيلي، اليوم الاحد، ان استدعاء رئيس هيئة استثمار بغداد سيكون قريب بعد استئناف البرلمان أعماله لمساءلته عن الخروقات.

وقال الفيلي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “الرد على فتحنا ملفات تخص عمل هيئة استثمار بغداد يمثل مخاوف هذه الهيئة وإدارتها من أصوات الفحص والتدقيق العلنية التي تبين للرأي العام حجم المخالفات”، مبينا انه “استند كل ما طرحناه في مؤتمرنا الصحفي السابق إلى تقرير ديوان الرقابة المالية رقم ٢٤٦٦٩ في ٢٦/ ١١/ ٢٠١٨ فضلا عن كتاب المصرف العقاري ذي العدد ٢٣٤١ في ٢ / ١٠ / ٢٠١٨ المتضمن منع هيئة استثمار بغداد وإيقاف جميع تصرفاتها في العقارات العائدة للمصرف، فيما لم تذكر الهيئة في ردها اي وثائق رسمية سوى مهاترات إعلامية غير مهنية تحاول فيها خلط الأوراق”.

واضاف الفيلي، ان” الحقوق التي منحها الدستور تتيح لمجلس النواب وأعضائه مساءلة اي جهة تنفيذية للوقوف على الخروقات الادارية والمالية وحجم التلاعب في المال العام وهذا جزء من العمل الرقابي لمجلس النواب وذلك ليعرف كل ذي حجم حجمه”، مشيرا الى “استدعاء رئيس هيئة استثمار بغداد بعد استئناف البرلمان أعماله لمساءلته عن الخروقات وذلك بأقرب انعقاد لجلسات مجلس النواب”.

واكد، على ان “هنالك استياء برلماني من عمل الهيئة وإدارتها”، لافتا الى انه “يمتلك ملفات كبيرة سيكشفها أمام مجلس النواب وأعضائه تبين المخالفات الادارية والمالية في هيئة استثمار بغداد”.

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