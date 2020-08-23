2020/08/23 | 17:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/المركز الخبري الوطني- عقد محافظ ذي قار ناظم الوائلي رئيس اللجنة الأمنية العليا، اليوم الاحد، اجتماعا مع الاجهزة الامنية العاملة في المحافظة، في مقر قيادة شرطة ذي قار والمنشآت.وقال المكتب الاعلامي للمحافظ، في بيان، تلقت “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه: ان “الوائلي بحث خلال الاجتماع الذي حضره مدير شرطة المحافظة العميد حازم عبد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ ذي قار يجتمع مع اللجنة الأمنية العليا لتأمين إحياء مراسيم عاشوراء المركز الخبري الوطني.

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