2020/08/23 | 17:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أعربت لجنة الشباب والرياضة النيابية، الاحد، عن تفاؤلها في عودة النشاط الرياضي قريباً جداً.

وقال رئيس اللجنة عباس عليوي لـ /المعلومة/ انه “حتى اللحظة لا يوجد اي شيء رسمي بشأن استئناف النشاط الرياضي لكن هناك تعاطف كبير مع الكتاب من قبل خلية الازمة النيابية ولجنة الصحة”.

واوضح ان “لجنة الصحة النيابية وعدتنا بالضغط على اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية باصدار قرار يتيح للاندية الرياضية والاتحادات بعودة الانشطة وهناك تفاؤل كبير باصدار قريب”.

يذكر ان النشاطات الرياضية في البلاد توقف منذ منتصف اذار الماضي.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاؤل كبير بعودة النشاط الرياضي قريباً) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاؤل كبير بعودة النشاط الرياضي قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).