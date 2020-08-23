تركيا تستثني هذه المنطقة من شروط منح الفيزا للعراقيين

2020/08/23 | 18:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف القنصل العام التركي في اربيل هاكان كاراجاي، السبت، عن منح تأشيرة الدخول الى بلاده للسكان في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة.

وقال كاراجاي للصحفيين خلال زيارته اليوم (23 اب 2020) لمعبر ابراهيم الخليل الحدودي انه "بامكان المواطنين زيارة مراكزنا، والحصول على "الفيزا" التركية خلال يوم واحد" .

وتفقد القنصل العام التركي المختبرات الخاصة بفحص كورونا في معبر ابراهيم الخليل، معربا عن دعم تركيا لكل مامن شانه تطوير المعبر من هذه الناحية .

وقال القنصل التركي في اربيل عقب اجتماع له مع مسؤولي المعبر الدولي ان سيارات الحمل التركية التجارية ستعبر اليوم الى اقليم كردستان من معبر ابراهيم الخليل.

واعلن محافظ دهوك علي تتر في وقت سابق من اليوم انه يسمح بالسفر الى تركيا من خلال معبر ابراهيم الخليل الحدودي لحاملي هوية غرف التجارة، وللمرضى، وللطلبة الذين يدرسون في تلك البلاد.

وقال تتر في مؤتمر صحفي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، "كان لدينا مختبران واليوم اصبح لدينا اربعة مختبرات للفحص من فيروس كورونا في المعبر، وهي تجري الفحوصات بهدف تقديم مزيد من التسهيلات للناس الذين يترددون على المعبر والسائقين الذين يقصدونه".

واوضح ان "الحركة التجارية في المعبر بدات بشكل طبيعي وبانسيابية من دون اية مشاكل"، مشيرا الى ان "المواطنين يستطيعون السفر الى تركيا عبر منفذ ابراهيم الخليل الحدودي، لحالات محددة كالتجارة والدراسة وللعلاج والذين لديهم اقامات من دول اخرى، اضافة لحاملي جنسيات اجنبية مع تطبيق كامل الاجراءات الصحية" .

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