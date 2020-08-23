منفذ هجوم نيوزيلندا (الشهير) يواجه عقوبة غير مسبوقة في تاريخ البلاد

2020/08/23 | 18:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

من المقرر ان تنطلق غدا الاثنين، جلسات الاستماع المتعلقة بالحكم على برينتون تارانت، الذي نفذ هجوم مسجدي مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا في 15 اذار 2019، والذي راح ضحيتها 51 مسلما، فيما يتوقع أن يحكم بالسجن المؤبد دون إمكانية لإطلاق سراحه على الإطلاق، بعد ان أقر تارنت بالذنب وارتكاب عمل إرهابي، وهو قرار تاريخي لم يسبق أن صدر مثله في حق أي مواطن نيوزيلندي.

وقتل تارانت، مصلين كانوا في انتظار أداء صلاة الجمعة، وعمد إلى بث جريمته مباشرة على موقع فيسبوك.

وكانت المحاكمة العليا في كرايست تشيرش، عقدت في شهر اذار المنصرم، جلسة استماع أولية لدراسة طلب الاسترالي برينتون تارانت لنقل محاكمته من هذه المدينة الواقعة في جنوب الجزيرة النائية.

لكن القاضي كاميرون ماندير أعلن في بداية المداولات أن الدفاع قرر عدم المضي قدما في طلب نقل المحاكمة الذي تم تقديمه أساسا في آب.



ولم يقدم الدفاع سببا لقرار تارانت التراجع عن طلبه.





واعتبر الأسترالي البالغ 28 عاما أنه غير مذنب بعد أن وجه القضاء إليه 51 اتهاما بالقتل و40 اتهاما بالشروع في قتل والضلوع في عمل إرهابي.

ويقبع تارانت في سجن يخضع لأقصى درجات الحراسة في أوكلاند، بانتظار صدور قرار المحكمة.

ومثل تارانت، الذي يتبنى فكرة تفوق العرق الأبيض، أمام المحكمة في وقت سابق من هذه السنة، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من سجنه في أوكلاند، لكن مراسلي وسائل الإعلام منعوا من تصويره.

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