صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 185 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/08/23 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اوضح مدير صحة دائرة الكرخ ببغداد، جاسب الحجامي، الأحد، التوزيع الجغرافي لـ 185 اصابة جديدة بفيروس كورونا التي تضمنها الموقف الوبائي لهذا اليوم.

وقال الحجامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد ‏الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم‎ :‎

أبو غريب8‏‎

‎ الإسكان1‏‎

‎ الاعلام5‏‎

‎ البياع4‏‎

‎ التاجي7‏‎

‎ الحارثية3‏‎

‎ الحرية11‏‎

‎ الدورة7‏‎

‎ الدولعي2‏‎

‎ السيدية2‏‎

‎ الشالجية8‏‎

‎ الشرطة الخامسة1‏‎

‎ الشعلة22‏‎

‎ الطوبجي 3‏‎

‎ العطيفية3‏‎

‎ الغزالية1‏‎

‎ القادسية6‏‎

‎ الكاظمية13‏‎

‎ المحمودية2‏‎

‎ المنصور11‏‎

‎ النصر والسلام2‏‎

‎ الوشاش1‏‎

‎ اليرموك 17‏‎

‎ اليوسفية 2‏‎

‎ جكوك1‏‎

‎ حي الجامعة3‏‎

‎ حي الجهاد 11‏‎

‎ حي العامل10‏‎

‎ حي العدل3‏‎

‎ سبع البور 4‏‎

‎ سجن العدالة1‏‎

‎ شارع حيفا1‏‎

‎ كرادة مريم1‏‎

‎ سكنة جانب الرصافة5‏‎

‎ محافظة الديوانية1‏‎

‎ محافظة بابل1‏‎

‎ محافظة كربلاء1‏

الشفاء‎: ‎326‎

الوفيات‎: 5

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