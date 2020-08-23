2020/08/23 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين صفحات منسية من تاريخ حركتنا ( 3 ) الحلقة الثالثة هذه ستدور حول الكرد السوريين وإسرائيل حصرا من دون الدخول بتفاصيل مايشاع عن علاقات اسرائلية كردستانية في الاجزآء الأخرى لأننا لسنا على اطلاع كامل بجوانبها كما ان ذلك ليست من وظيفتنا فأشقاؤنا أدرى بما يدور لديهم .



إسرائيل والكرد السورييون لست هنا بصدد البحث عن مايقال وي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صفحات منسية من تاريخ حركتنا ( 3 ) - صلاح بدرالدين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صفحات منسية من تاريخ حركتنا ( 3 ) - صلاح بدرالدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).