رسالة ماركس إلى هيئة تحرير مجلة -المذكرات الوطنية- الروسية 1877 - عبد الحسين سلمان

2020/08/23

#عبد_الحسين_سلمان صفعة قوية إلى المتمركسيين الأرثوذكس Marx speaks of one “economic formation of society” only, the capitalist formation, that is, he says that he investigated the law of development of this formation only and of no other.



... Lenin 1894يتحدث ماركس عن " تشكيلة اجتماعية اقتصادية " واحدة فقط , هي التشكيلة الرأسمالية , أي أنه حلل قانون تطور هذه التشكيلة وحدها , دون غيرها من التشكيل ......





