سمير النشمي: تتكلم عن أخطاء القرآن؟ إذن انت ممول من الصهيونية - سامي الذيب

2020/08/23 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_الذيب تعليقا على مقالي السابقhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689365نقاش مع منكر وجود أخطاء في القرآنكتب سمير النشمي-----------القرآن أعلى كلام وأصدق كلام وأنقى كلام وأعمق كلام في سبر النفوس وإذا كنّا نؤمن بالله أولا سنجد أن منزله سبحانه وتعالى يقول (إنا نحن أنزلنا الذكر وإ ......





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