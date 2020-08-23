اجرام بغداد تعلن تنفيذ “نشاطات مهمة” خلال ال24 ساعة الماضية

2020/08/23 | 18:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الاحد، تنفيذ نشاطات مهمة خلال ال24 ساعة الماضية في العاصمة.

وقالت المديرية، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “أبرز النشاطات خلال ال(٢٤) ساعة الماضية والتي بلغ مجموعها (١٧) امر قبض قضائي”، مضيفة أن “مكتب مكافحة اجرام البياع تمكن من القاء القبض على متهم قام بسرقة ٧ ملايين دينار عراقي و ٧٠٠٠ دولار أمريكي مع مصوغات ذهبية وفق المادة ٤٤٤ ق.ع “.

وأوضحت، أن “مكتب مكافحة إجرام بغداد الجديدة تمكن من القاء القبض على متهم قام بالسطو المسلح على دار وسرقة مبلغ مالي قدره ١٢٥ مليون دينار عراقي ضمن قاطع المسؤولية وفق المادة ٤٤٠ ق.ع “.

وتابعت المديرية ان “مكتب مكافحة اجرام المنصور تمكن من القاء القبض على متهم قام بسرقة ٧١ مليون دينار عراقي وفق المادة ٤٤٤ ق.ع “.، مبينة أنه “تم القاء القبض على خمسة متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ضمن مكاتب مكافحة اجرام (التاجي وحسينية المعامل والكرامة والحبيبة والقدس) وفق المادة ٤٤٦ ق.ع “.

واشارت المديرية انه “تم القاء القبض على سبعة متهمين لقيامهم بسرقات مختلفة ومطلوبين ضمن مكاتب مكافحة اجرام ( المدائن والكاظمية والاعظمية والكرادة والشعب والغزالية وباب الشيخ) ، وفق المواد ٤٤٦ و ٤٠٢ و ٤٤٣ و ٤٤٤ و ٤٣٠ ق.ع “.

ولفتت الى أن “مكتب مكافحة سرقة سيارات الرصافة من ضبط عجلة والقاء القبض على حائزها لوجود اشارة ضبط عليها وفق المادة ٤٤٦ ق.ع”، موضحة أن “مكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ تمكن من ضبط عجلة نوع لكزز أبيض اللون موديل ٢٠١٠ والقاء القبض على حائزها لوجود اشارة ضبط عليها”.



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