الحشد الشعبي: 90% من خلايا داعش” النائمة” انتهت في 3 محافظات

2020/08/23 | 18:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

أفاد مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، الاحد، بان 90% من خلايا داعش الإرهابية النائمة انتهت في 3 محافظات.

وقال الحسيني لـ /المعلومة/، إن “ الحشد الشعبي خاض بعد معارك التحرير في ديالى وصلاح الدين وكركوك معركة اخرى من نوع اخر وهي تفكيك واعتقال الخلايا النائمة التي تشكل خطرا على الامن والاستقرار وتحتاج الى جهد استخباري من اجل كشف هوية افرادها”.

واضاف، ان “90% من خلايا داعش النائمة في ديالى وكركوك وصلاح الدين انتهت بحكم المعطيات الميدانية والاستخبارية”، لافتا الى ان “معركتنا القادمة هي معركة استخبارات ومعلومات للاطاحة بما تبقى من تلك الخلايا التي تحاول اثارة الاوضاع من خلال بعض الجرائم والتحركات الإرهابية”.

وينتشر الحشد الشعبي في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين في مناطق واسعة ومترامية وهو يمثل قوة فعالة في المشهد الامني للمحافظات الثلاث.



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