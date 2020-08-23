احباط محاولتي تهريب مواد طبية و(تبغ معسل) في مطار بغداد وميناء أم قصر الاوسط

2020/08/23 | 18:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، عن إحباط محاولتي تهريب مواد طبية و(تبغ معسل) في منفذي مطار بغداد وميناء أم قصر الاوسط.

وقالت الهياة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “استنادا إلى معلومات شعبة استخبارات المطار، احبطت محاولة تهريب كواشف مختبرية (كواشف فايروس كورونا) وبواقع (340 قطعة) من قبل شعبة البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم الكمركي عند تدقيقهم للمعاملة الكمركية تبين أن المواد تحتاج إلى موافقات وزارة الصحة كونها من المستلزمات الطبية والمكتب المستورد لها ليس من المكاتب العلمية”.

واضافت، انه “تم إحالة ماتم ضبطه إلى مركز شرطة المطار لغرض عرضها أمام قاضي تحقيق محكمة البياع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها”.

وفي السياق ذاته، اشار البيان، الى “تمكن منفذ أم قصر الاوسط في محافظة البصرة وبالتعاون والتنسيق المشترك مع مركز كمرك المنفذ من ضبط حاوية حجم 40 قدم داخل الحرم الكمركي بداخلها مادة (تبغ معسل) الممنوع من الاستيراد ومخالف للضوابط والتعليمات النافذة”.

ولفت البيان، الى انه “تم الكشف على الحاوية من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض وختم الحاوية بالختم الكمركي لغرض عرضها أمام القاضي المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

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