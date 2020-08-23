المواكب الحسينية تحيي مجالس العزاء في بغداد والمحافظات بتشديد اجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي

2020/08/23 | 19:14 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / بدأت المواكب الحسينية باحياء ذكرى استشهاد اهل البيت عليهم السلام واقامة مجالس العزاء في بغداد والمحافظات، مؤكدة التزامها الكامل بتوجيهات المرجعية الدينية وتشديد اجراءات الصحة والسلامة الوقائية والتباعد الاجتماعي بين المشاركين ./انتهى5

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