4 محافظات عراقية “خالية من الوفيات” بكورونا… الاصابات “تقتحم” 5 محافظات اخرى بقوة تحدث لاول مرة!

2020/08/23 | 19:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

اصدر الدكتور حيدر سلمان الاختصاص بامراض الوراثة الجزيئية، تفسيراته للموقف الوبائي الصادر اليوم من وزارة الصحة حول جائحة كورونا في العراق، مبينا ان 4 محافظات لم تسجل اي حالة وفاة، فيما تستمر 5 بتسجيل اعلى وفيات نتيجة الاصابات فيها .

تفسير النتائج:ارتفاع في نسب الشفاء عن الامس الى 71.6%سابقا 71.32%، 71.26%، 69.69%71.17%، 71.4%، 71.6%، 70.86%، 71.09%، 71.4%، 71.3% 71.39%، 71.4%، 71.48%استمرار الارتفاع بعد نزول نسبة الشفاء تحت 70%، التي تحققت في 28 تموز (25 يوم).



لازال المتعافين اقل مما سجل من اصابات يومياً.

استمرار انخفاض نسبة الوفيات الى 3.14%سابقا 3.16%، 3.18%، 3.22%، 3.24%، 3.26%، 3.3%، 3.31%، 3.35%، 3.30%، 3.34%، 3.48%، 3.52%، 3.56%، 3.59%، 3.6%.منذ تاريخ 5 تموز (منذ 48 يوم)، نشهد انخفاض، ونحن في مرحلة انتشار مناطقي واسع، ولم نصل هدف 3%.

انخفاض في نسبة الراقدين تحت العلاج الى 25.2%سابقا 25.51%، 25.55%، 25.6%، 25.58%، 25.3%، 25.1%، 25.8%، 25.55%، 25.2%، 25.2%، 25.12%، 25%،24.96 %، 24.6%استمرار الانخفاض بعد عدة ايام من الارتفاع في الراقدين، و التراكمي مستمر بشغل الاسرة في المستشفيات، ونحتاج للتخفيف ان يستمر عدد المتعافين يفوق عدد تسجيلات الاصابة يوميا، وازدياد الحاجة لاتباع سياسة الحجر المنزلي للحالات البسيطة مع متابعتهم.

الاختباراتتراجع الاختبارات مجددا، ونحتاج 50 – 100 الف اختبار يومي ومضاعفة عدد المختبرات.غياب اعداد اختبارات المحافظات كل على حدة، ليتبين النسب الايجابية بالمفحوص، لقياس نسب الانتشار.نؤكد زيادة الاختبارات سيسجل المزيد من الاصابات ويقلل حجم الوفيات والامرين ايجابيات للتعامل مع الجائحة.

نؤكد الحاجة لمسوحات ميدانية واسعة بعموم العراق وعشرات الاف الفرق الجوالة للكشف، للوقوف على مدى الانتشار، وتزويد المنافذ والسيطرات بقطع الفحص السريع لوقف تسرب الحالات.

صعود معدل الاصابات بالسكان الى 51 / 10000 مواطن، حسب المفحوص، والانتشار في جميع المحافظات، ونذكر ان الحالات المعلنة اقل من الحقيقي وما نراه فقط هو ال Iceburge، والغير واضح اكثر وتحل المعضلة بزيادة الاختبارات والمسوحات الواسعة.

اعداد الراقدين تحت العناية المركزة تعكس مجمل الضغط على المؤسسات وعدد الاجهزة المشغولة واليوم زيادة 50 عن الامس، وكلهم على الاجهزة، ولاتوضيح لخارطة انتشارهم.

عدد المتشافين فوق النصف منذ ٣٠ حزيران ، ما يعكس قدرة المؤسسات على العلاج للان، وزيادة المصابين على المتعافين مشكلة كبير

نذكر مع حجم الانتشار المناطقي الواسع الان، المرض يحتاج من صناع القرار التوقف عنده ووضع خطط تتناسب مع هذا التصاعد.، من حظر – عزل – تباعد -وقاية، ومع سعة الانتشار نحتاج اتباع كل هذه السياسات معا، وحسب بؤر الوباء.

من اهم الملاحظات:اعداد الاختبارات تراجعتلازال الوضع جدا خطير قياسا بنسب الوفيات ومعدل الاصاباتالحاجة لزيادة الاختبارات تزداد مع مستوى الانتشار الحالي.الاصابات عالية في كل المحافظات دون استثناءاعداد المتشافين جيد ولازال اقل من المصابين مايدل على فشل سياسات الوقاية والاحتواء ونجاح الجانب العلاجي.الوفيات متصدرة في بغداد، اربيل ، البصرة، كركوك، السليمانيةمنحنى المرض في مرحلة نشاط كبير وغير مسبوق.لا وفيات في دهوك، صلاح الدين، النجف ، الانبار

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (4 محافظات عراقية “خالية من الوفيات” بكورونا… الاصابات “تقتحم” 5 محافظات اخرى بقوة تحدث لاول مرة!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (4 محافظات عراقية “خالية من الوفيات” بكورونا… الاصابات “تقتحم” 5 محافظات اخرى بقوة تحدث لاول مرة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).