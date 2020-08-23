إحباط محاولتي تهريب مواد طبية و”تبغ معسل” في مطار بغداد وميناء أم قصر

2020/08/23 | 19:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أحبطت هيأة المنافذ الحدودية، الاحد، إحباط محاولتي تهريب مواد طبية و(تبغ معسل) في منفذي مطار بغداد وميناء أم قصر الأوسط.

وقالت الهيئة، في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “استناداً إلى معلومات شعبة استخبارات مطار بغداد تم احباط عملية تهريب كواشف مختبرية (كواشف فايروس كورونا) وبواقع (340 قطعة) من قبل شعبة البحث والتحري وخارج الحرم الكمركي”.

وأضافت، أنه “تم إحالة ماتم ضبطه إلى مركز شرطة المطار لغرض عرضها أمام قاضي تحقيق محكمة البياع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها”.

وتابعت أن “منفذ أم قصر الاوسط في محافظة البصرة وبالتعاون والتنسيق المشترك مع مركز كمرك المنفذ تمكن من ضبط حاوية حجم 40 قدم داخل الحرم الكمركي بداخلها مادة (تبغ معسل) الممنوع من الاستيراد ومخالف للضوابط والتعليمات النافذة “.

وأشارت الى أنه “تم الكشف على الحاوية من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض وختم الحاوية بالختم الكمركي لغرض عرضها أمام القاضي المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.” انتهى25س

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