نائب نقيب الرياضيين يطالب بطي صفحة الخلافات في الحركة الاولمبية

2020/08/23 | 19:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

طالب نائب نقيب الرياضيين، صباح الكناني، اعضاء الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية، بطي صفحة الخلافات في الحركة الاولمبية.

وقال الكناني في بيان تلقته /المعلومة/ إن “زمن التقاطعات والتجاذبات والتكتلات ومصادرة الرأي قد انتهى، لا سيما ان اغلب الاتحادات الرياضية عازمة على ان يتمتع المكتب التنفيذي المقبل بشخوص اكفاء من خلال ابعاد كل من تسبب بتعطيل الحركة الاولمبية وعدم النهوض بها”.

ونوه الى ان “تلك الفرصة هي الامثل للجميع للتشاور والخروج بخارطة طريق جديدة تسهم في إعادة بريق وسمعة الرياضة العراقية في جميع المحافل الدولية”.

وطالب رئيس مؤسسة الاصلاح والتغيير جميع اعضاء الجمعية العمومية بمهمة “كبرى تتلخص في اختيار تشكيلة منسجمة لا تشوبها شائبة للمكتب التنفيذي المقبل لتتمكن تلك التوليفة، التي توضع الثقة بها، من قيادة رياضة الانجاز العالي الى بر الامان، لا سيما ان هناك من الاسماء الموجود حاليا في الجمعية العمومية قادرة على تحمل المسؤولية وبنجاح كبير”.

وشدد الكناني على ضرورة “العمل بروحية الجماعة، وعلى الجميع ترك وطي صفحة الخلافات والتقاطعات والتكتلات السابقة اذا ما وضع الجميع سمعة وتاريخ الرياضة العراقية نصب اعينهم”.



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