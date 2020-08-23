لبحث فرص السلام.. بومبيو يزور إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان

2020/08/23 | 19:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصل وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الاثنين إلى القدس لاجراء محادثات تتناول اتفاق التطبيع الذي أعلنته إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وإمكان توسيع دائرته ليشمل دولا عربية أخرى، وفق مصادر دبلوماسية.

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