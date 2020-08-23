شرطة البصرة تلقي القبض على 306 متهما مطلوبا للقضاء

2020/08/23 | 19:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة العراقية، الاحد، اعتقال 306 متهما مطلوبا للقضاء خلال حملة أمنية كبرى نفذتها خلال الأيام الثلاثة الماضية في كافة أنحاء...

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