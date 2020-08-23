كردستان العراق: 523 إصابة و17 وفاة جديدة بالكورونا

2020/08/23 | 19:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في حكومة منطقة كردستان العراقية، اليوم الأحد، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تسجيل 857 حالة ش...

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