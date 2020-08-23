اقليم كوردستان: استمرار التظاهرات في عدد من المدن

2020/08/23 | 19:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

شهدت عدد من مدن اقليم كوردستان، الاحد، تظاهرات لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية في الاقليم.

وقال مراسل ان ار تي، اليوم (23 اب 2020) ان "المئات من اهالي مدن رانية وكوية وجمجمال، تظاهروا لليوم الثاني على التوالي، مطالبين الحكومة بتوزيع الرواتب شهريا دون قطوعات، وتوفير فرص عمل للعاطلين، وتحسين واقع الخدمات".

وخرج يوم السبت (22 اب 2020) المواطنون في اقليم كوردستان، بتظاهرات غاضبة في عددا من مدن الاقليم.

وبحسب مراسل ان ار تي، فأن المئات من المواطنين خرجوا في محافظة حلبجة وكذلك السليمانية، وفي عددا من مدنها، جمجمال وكلار، بتظاهرات كبيرة للمطالبة بحقوقهم.

وفرضت القوات الامنية في محافظتي اربيل ودهوك، اجراءات مشددة بهدف منع المواطنين من الخروج في التظاهرات المطالبة بالاصلاح واستقالة حكومة الاقليم، في ضل الاوضاع "المزرية" التي تعيشها مدن اقليم كوردستان.

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