2020/08/23 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

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المتحدث باسم الطاقة الذرية الإيرانية: الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز نتج عن عمليات تخريبية

يتبع ......

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