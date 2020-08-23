ناسا تحذر من كويكب يقترب من الأرض

2020/08/23 | 19:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ، أن كويكبا صغيرا سوف يقترب من الأرض قبل يوم من إجراء الانتخابات العامة في الولايات المتحدة، المخطط لها في 3 نوفمبر المقبل.

وقالت الوكالة، في بيان، إن الكويكب المسجل تحت اسم 2018VP1، سيقترب من الأرض على مسافة نحو 420 ألف كلم، مضيفة أن احتمال اصطدامه بالأرض لا يتجاوز 0,41%.

وتم الكشف عن الكويكب المذكور من قبل مرصد “بالومار” في ولاية كاليفورنيا، في العام 2018، ولا يعد جسما مهددا للبشر.

وينفذ كويكب 2018VP1، الذي يتراوح قطره بين مترين وأربعة أمتار، الدورة الكاملة حول الشمس خلال سنتين، ويعد من نوع الكويكبات القريبة من الأرض.

وكان العلماء اكتشفوا أن قرابة 8 آلاف كويكب بتجاوز قطرها 140 مترا، تحلق في الفضاء القريب من الأرض، ووفقا لتصنيف “ناسا”، تعد هذه الكويكبات أجساما خطيرة.

أما العدد الإجمالي للكويكبات الكبيرة التي تحلق في الفضاء القريب من الأرض فيبلغ 25 ألفا.

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