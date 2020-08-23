النزاهة النيابية تكشف عن صرف وزارة كهرباء 7 ترليونات دينار بـ2019 من دون انجاز

2020/08/23 | 19:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

كشفت لجنة النزاهة النيابية، الاحد، عن صرف وزارة الكهرباء العام الماضي اكثر من 7 ترليون دينار من دون تحقيق انجازات، مبينة ان العمل جرى نظريا فقط وحجم الانفاق لايوازيه.

وقال عضو لجنة النزاهة خالد الجشعمي لـ/المعلومة/ ان “الفساد في وزارة الكهرباء متراكم على مرور جميع الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الكهرباء ولم يقتصر على وزير واحد”.

واضاف ان “الامر لم ينتهي على العقود فقط بل وصل للتعينات الاخيرة التي اطلقت بوزارة الكهرباء”، مشيرا الى ان “5% فقط ممن تعينوا من المستحقين و95% ذهبت للمجاملات والوساطات من قبل نواب وشخصيات سياسية”.

واوضح الجشعمي ان “وزارة الكهرباء انفقت في 2019 قربة 7 ترليونات دينار بينها 6 ترليونات و 600 مليار دينار نفقات تشغيلية و450 مليار دينار هي نفقات استثمارية”، لافتا الى ان ” حجم الانفاق لايوازي حجم الانجاز”.

وتابع ان اغلب الانجازات التي تتحدث عنها وزارة الكهرباء هي نظرية فقط ولا وجود لها”.انتهى25و

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