بيروت تباد نووياً , الحسكة تختنق عطشاً - من يوميات آب اللاهبة !؟ - مريم نجمه

#مريم_نجمه من يوميات شهر آب - العطش يخنق مدينة الحسكة - النووي يبيد بيروت !؟النشيد اليومي لشعوبنا العربية :الله يرحمه.
الله يرحمها.
الله يرحمهم جميعاً , لكم الصبر وشوك الصبار ..
البقية في حياتكم.
.عظم الله أجركم , خالص تعازينا , الملائكة ٠-;-بانتظارهم..
العدالة والراحة الأبدية لنفوسهم ...
دموع شموع بخورو ورود..
تعيشوا وتتذكروا 2020 أغسطس الصبر , العمل , والزمن , هما سلاح الأمل الوطني ......
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