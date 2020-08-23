بيروت تباد نووياً , الحسكة تختنق عطشاً - من يوميات آب اللاهبة !؟ - مريم نجمه

2020/08/23 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه من يوميات شهر آب - العطش يخنق مدينة الحسكة - النووي يبيد بيروت !؟النشيد اليومي لشعوبنا العربية :الله يرحمه.



الله يرحمها.



الله يرحمهم جميعاً , لكم الصبر وشوك الصبار ..



البقية في حياتكم.



.عظم الله أجركم , خالص تعازينا , الملائكة ٠-;-بانتظارهم..



العدالة والراحة الأبدية لنفوسهم ...



دموع شموع بخورو ورود..



تعيشوا وتتذكروا 2020 أغسطس الصبر , العمل , والزمن , هما سلاح الأمل الوطني ......





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