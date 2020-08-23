الإستعمار الفارسي - الصهيوني والتغيير الديمغرافيفي سورية - على جدار ثورتنا المغدورة رقم : 292 - جريس الهامس

2020/08/23 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جريس_الهامس الإستعمار الفارسي الصهيوني والتغيير الديمغرافي-5 -على جدار ثورتنا المغدورة رقم :292 رأينا في الحلقات السابقة العدوان السافر لقوات النظام الأسدي الإرهابي الوحشي وعملائه من المرتزقة الشبيحة السوريين والفلسطينيين وفي مقدمتهم عصابة ( أحمد جبريل وأنصار محمد دحلان والصاعقة وجيش اليرموك ومالحق بمخيمات الفلسطينيين من دمار وإبادة وإعتقال كيفي وتهجير حيث أفرعت معظم المخيمات الفلسطينية من أهلها ..كما قام ......





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