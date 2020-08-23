امانة بغداد تعلن المباشرة بتطوير المقطع الثالث من طريق علوة الرشيد

2020/08/23 | 19:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، المباشرة بتطوير المقطع الثالث من طريق علوة الرشيد جنوب العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “ملاكاتها في دائرة المشاريع، باشرت باعمال تطوير واكساء المقطع الثالث من الطريق الحولي وتحديداً الذي يربط شارع بغداد بابل بعلوة الرشيد جنوب العاصمة، والذي يعتبر من الطرق ذات الاهمية البالغة كونه جزء من الطريق الاستراتيجي الحلقي”.

واشارت، الى ان “ملاكات الدائرة باشرت بتطوير المقطع المذكور والذي سيساهم بتسهيل حركة السير وتخفيف الزخم عن مدخل العاصمة الجنوبي عبر مرور الشاحنات عليه سيما الكبيرة القاصدة علوة الرشيد من خلاله ودون الحاجة الى المرور بالسيطرة”.

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