الداخلية: حريصون على أمن المتظاهرين .. لكن هناك أعمال تخريبية

2020/08/23 | 19:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن حريصة على أمن المتظاهرين، والممتلكات العامة والخاصة. وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (23 آب 2020) أن "الوزارة وفي الوقت الذي تحرص فيه على أمن المتظاهرين وحمايتهم باعتبار ذلك واجب من واجباتها القانونية، فإنها حريصة وبنفس الدرجة على حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة".

وأضافت أنه "على أساس ذلك فإن الداخلية ترفض كل الممارسات غير القانونية التي يقوم بها عدد من العناصر المحسوبة على المتظاهرين من اعتداء على المنشأت الخاصة والعامة وعلى الابنية والمقرات الرسمية واعاقة سير الحياة الطبيعية".

وتابعت، "ستتحذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية الأصولية بحق الذين ينفذون هذه الأعمال التخريبية التي لا تخدم إلا أجندات ومصالح بعيدة كل البعد عن تطلعات شعبنا وحقوقه المشروعة".

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