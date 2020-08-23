أنباء عن انفجار عبوة ناسفة تستهدف رتلاً للتحالف في التاجي

2020/08/23 | 19:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفادت أنباء بانفجار عبوة ناسفة، على رتل للتحالف الدولي، في منطقة التاجي شمال العاصمة بغداد مساء اليوم الأحد..يتبع شارك إذا أردت

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