2020/08/23 | 19:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌بغداد/المركز الخبري الوطني- أصدرت وزارة المالية، الأحد، بياناً بشأن اتمتة الجمارك، فيما حذرت من جهات تتلاعب بالحقائق لتضليل الرأي العام؟ واشارت الوزارة في بيان تلقت “المركز الخبري الوطني” نسخة منه، أن “بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تناقلت معلومات مضللة حول (اتمتة الجمارك) بخبر غريب ينافي الحقائق ويتعمد الاساءة الى الوزارة وعملها ويهدف الخبر الى […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية تصدر بياناً بشأن ” اتمتة الگمارگ ” وتحذر من جهات تتلاعب بالحقائق المركز الخبري الوطني.

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