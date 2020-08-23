امانة بغداد تعلن تطوير المقطع الثالث من طريق علوة الرشيد

2020/08/23 | 19:45 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / اعلنت امانة بغداد ،عن تطوير واكساء المقطع الثالث من الطريق الحولي وتحديداً الذي يربط شارع بغداد بابل بعلوة الرشيد جنوب العاصمة .وذكرت الامانة في بيان له اليوم : ان"ملاكات الدائرة باشرت بتطوير المقطع المذكور والذي سيساهم بتسهيل حركة السير وتخفيف الزخم عن مدخل العاصمة الجنوبي عبر مرور الشاحنات عليه سيما الكبيرة القاصدة علوة الرشيد من خلاله ودون الحاجة الى المرور بالسيطرة ".واشارت الى ان " هذا الطريق يعتبر من الطرق ذات الاهمية البالغة كونه جزءا من الطريق الاستراتيجي الحلقي "./انتهى8

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