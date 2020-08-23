نائب يلتقي ممثلي المحاضرين المتطوعين في تربية ميسان للاطلاع على أسباب تأخر تعاقداتهم وتخصيصاتهم

2020/08/23 | 19:45 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / التقى النائب عن محافظة ميسان "مضر خزعل السلمان" مع مدير عام تربية المحافظة "رياض مجبل الساعدي" بممثلي المحاضرين المتطوعين في المحافظة للوقوف على أسباب تأخر العقود من جانب والمستحقات المالية من جانب اخر.وقال السلمان ان" جمع ممثلي المحاضرين مع مدير التربية جاء للوقوف على اخر مستجدات تعيينهم والإطلاع على أسباب تأخر تعاقداتهم وتخصيصاتهم".



وأوضح ان" مستحقاتهم متوقفة على أستحصال التخصيص المالي من وزارة المالية".واضاف " سنعمل بالتنسيق مع مديرية التربية لإنصافهم وضمان حقوقهم وتحقيق طلباتهم"./انتهى

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